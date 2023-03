Warnstreik trifft Regional- und S-Bahnverkehr

Teilen

"Warnstreik" steht auf einem Transparent. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Der Warnstreik im Verkehrssektor am kommenden Montag trifft auch den Regional- und S-Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg. Der Hauptstadtflughafen BER wird hingegen zwar nicht direkt bestreit, wie die Gewerkschaft Verdi gemeinsam mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Donnerstag mitteilte. Gleichwohl dürften dort die Auswirkungen der Warnstreiks an anderen deutschen Flughäfen zu spüren sein.

Berlin - Busse, Straßen- und U-Bahnen fahren hingegen in der Hauptstadt. Die Berliner Verkehrsbetriebe sind nicht vom Warnstreik betroffen.

Verdi und EVG haben am Donnerstag zu bundesweiten Warnstreiks im Verkehrssektor für Montag aufgerufen. Der Fern- und Regionalverkehr dürfte im ganzen Land ebenso zum Erliegen kommen, wie der Luft- und Schifffahrtsverkehr. Auch die Autobahngesellschaft ist betroffen, weswegen mancherorts Tunnel gesperrt werden könnten. dpa