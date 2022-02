Wasserballer von Spandau 04 empfangen Hannover zum Top-Duell

Vor einem Wasserball-Spiel schwimmt ein Ball auf dem Wasser. © Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Die Wasserballer der Wasserfreunde Spandau 04 wollen am Wochenende mit dem Stimmungshoch vom Champions League-Kantersieg bei Steaua Bukarest in der Bundesliga zwei weitere Erfolge landen. Am Freitag (19.00 Uhr) empfangen sie in der Schwimmhalle Schöneberg Meister und Tabellenführer Waspo 98 Hannover zum Gipfel-Duell, am Samstag (16.00 Uhr) ist an gleicher Stelle der A-Gruppen-Sechste SSV Esslingen der Gast.

Berlin - Im emotionalen Dauerduell mit den Niedersachsen treffen die beiden verlustpunktfreien Teams der Liga aufeinander, die aktuell auf Grund eines mehr ausgetragenen Spiels von Waspo (18:0 Zähler) vor Spandau (16:0) angeführt wird. Die Partie ist ein Nachholmatch der coronabedingt ausgefallenen Begegnung von 7. Spieltag der Hinrunde. Die momentane Formkurve favorisiert Spandau zwar leicht, allerdings wurden die Duelle zwischen den Erzrivalen häufig von den Gastteams gewonnen. Am Samstag gegen Esslingen sind die Rollen allerdings klar verteilt, Spandau ist hoher Favorit. dpa