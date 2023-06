Wegner: „Digitalisierung ist die oberste Priorität“

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner will bei der Digitalisierung und der Reform der Verwaltung in der Hauptstadt Tempo machen. „Wir müssen endlich mit einer Umsetzungsstrategie kommen“, sagte Wegner (CDU) am Mittwoch bei einer Diskussionsrunde auf der Digitalmesse Republica. Über Digitalisierung werde seit Jahren gesprochen, aber ohne ausreichende Konsequenzen zu ziehen.

Berlin - „Wir haben hier optimale Chancen, und die müssen wir nutzen“, sagte Wegner. „Digitalisierung ist die oberste Priorität.“

In den einzelnen Bereichen der Verwaltung, beispielsweise der Senatskanzlei, laufe bei der Digitalisierung vieles gut. Es gebe allerdings Brüche zwischen den Häusern. „Wenn wir die Brüche in den Senatsverwaltungen überwunden haben, dann müssen wir die Brüche überwinden Richtung Wirtschaft und Richtung Bürgerinnen und Bürger“, sagte Wegner bei einer Diskussionsrunde über die Transformation von Metropolen.

Der CDU-Politiker hatte die Themen Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung mit seinem Amtsantritt zur Chefsache erklärt und in die Senatskanzlei geholt. Außerdem sei eine Umstrukturierung der Verwaltung notwendig, sagte er. Darunter falle unter anderem eine klare Aufgabenteilung zwischen Land und Bezirken. „Ich glaube, da wird ganz viel ausgebremst“, sagte Wegner. dpa