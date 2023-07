Wegner will wegen Lage in Freibädern Maßnahmen ergreifen

Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen in einem Berliner Freibad will der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kurzfristig Maßnahmen ergreifen. „Wir werden nicht dulden, dass ein kleiner Teil unserer Bäder zu rechtsfreien Räumen wird. Das wird es mit diesem Senat nicht geben“, sagte Wegner am Mittwoch in Berlin. Er sei bereits mit Innensenatorin Iris Spranger (SPD) im Gespräch.

Berlin - Wie die Maßnahmen konkret aussehen könnten, sagte er zunächst nicht.

Wegner deutete aber an, dass er Polizeipräsenz in den Bädern kritisch sieht. „Ich sehe die Überstunden bei der Berliner Polizei, ich sehe die Belastungen bei der Berliner Polizei - und ich werde nicht jedes Bad mit mehreren Hundertschaften überwachen können, weil wir hier auch die Berliner Polizistinnen und Polizisten schützen müssen“, sagte der CDU-Politiker. „Wir müssen Maßnahmen treffen, die so gut sind, dass die Sicherheit in den Bädern gewährleistet wird und dass die Polizisten nicht das Gefühl haben, sie werden verbrannt. Wir müssen schauen, dass wir mit den Sicherheitsfirmen, die wir da einsetzen, gute Bedingungen schaffen.“

Das Neuköllner Columbiabad war am frühen Sonntagabend zum wiederholten Mal wegen Auseinandersetzungen frühzeitig geschlossen und geräumt worden. Am Montag und Dienstag blieb das Bad aufgrund eines hohen Krankenstandes geschlossen. Bei der Einrichtung hieß es am Mittwochmorgen, das Columbiabad bleibe vermutlich die gesamte Woche zu, es werde von Tag zu Tag neu entschieden.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am Mittwochmorgen vorgeschlagen, mit Polizeipräsenz in den Freibädern auf die Situation zu reagieren. dpa