Weiter Warnstreiks an Krankenhäusern und Stadtreinigung

An den landeseigenen Kliniken Berlins sowie der Stadtreinigung und in weiteren Bereichen haben die Beschäftigten des öffentlichen Diensts am Freitag einen zweitägigen Warnstreik fortgesetzt. Betroffen sind in Berlin die Vivantes-Kliniken, die Charité sowie das Jüdische Krankenhaus, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Bereits am Vortag seien rund 7000 Beschäftigte am Warnstreik beteiligt gewesen.

Berlin - Auch die Mülltonnen werden an diesem Freitag erneut nicht abgeholt. An den Recyclinghöfen laufen die Warnstreiks der Berliner Stadtreinigung zufolge auch am Samstag weiter.

Bei Vivantes ergeben sich durch den Streik laut eigenen Angaben nur wenige Einschränkungen. „Wir mussten vereinzelt einige OPs verschieben, aber die Gesundheitsversorgung und der Betrieb sind nur geringfügig eingeschränkt“, sagte ein Sprecher am Freitag.

Die Gewerkschaft Verdi plant gemeinsam mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und dem Berliner Mieterverein am Samstag eine große Demonstration vor dem Brandenburger Tor.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern in den Tarifverhandlungen für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt. Es umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro. Die Gewerkschaften wiesen dies aber umgehend zurück. Die nächste Verhandlungsrunde soll kommende Woche folgen. dpa