Weitere Zeugen im Prozess nach Tod einer Fünfjährigen

Das Strafgesetzbuch und Akten liegen in einem Gerichtssaal auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Mit der Vernehmung von Zeugen wird heute vor dem Landgericht Berlin der Prozess gegen einen 20-Jährigen fortgesetzt, der ein fünfjähriges Mädchen in Pankow getötet haben soll. Nachdem die Jugendkammer die Mutter des Kindes am ersten Verhandlungstag angehört hatte, will sie nun deren Schwester aus Nordrhein-Westfalen vernehmen. Insgesamt sind laut Gericht sieben Zeuginnen und Zeugen geladen.

Berlin - Angeklagt ist ein Freund der Familie des getöteten Kindes. Er soll am 21. Februar sieben Mal auf die Fünfjährige eingestochen haben. Das Mädchen starb im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Das Motiv für die Tat ist unklar. Der Angeklagte hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert und will auch im Prozess nicht aussagen, wie er am Dienstag zum Prozessauftakt erklärte.

Der Beschuldigte wurde am Tattag festgenommen, nachdem das vermisst gemeldete Mädchen leblos in einem Gebüsch im Bürgerpark Pankow aufgefunden worden war. Seitdem befindet sich der junge Mann mit türkischen Wurzeln in Untersuchungshaft. Laut Anklage besitzt er die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit. Er selbst sagte vor Gericht, er sei nur noch deutsch.

Das Gericht hat bislang für den Prozess Verhandlungstage bis zum 10. November geplant. dpa