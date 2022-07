Weitere Zeugen im Prozess um beschlagnahmte Clan-Villa

Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Mit der Vernehmung weiterer Zeugen soll am Dienstag (9.15 Uhr) vor dem Amtsgericht Neukölln der Prozess um die beschlagnahmte Villa eines bekannten arabischstämmigen Clans fortgesetzt werden. Es geht um eine Räumungsklage gegen die Familie, die in der Villa in Berlin-Buckow lebt. Der Bezirk Neukölln hatte ihr gekündigt und eine Frist bis Ende Oktober 2021 zum Auszug gesetzt.

Berlin - Weil der Clan die Villa nicht räumte, zog der Bezirk vor Gericht. Mit Hilfe der Zeugen soll nun vor allem geklärt werden, wann ein nachgereichter Mietvertrag ausgestellt wurde und ob die Miete von Oktober 2021 bis Januar 2022 gezahlt wurde.

Haus und Grundstück im Ortsteil Buckow gehören zu 77 Immobilien, die die Berliner Staatsanwaltschaft 2018 beschlagnahmt hatte. Diese wurden nach Überzeugung der Behörde nicht mit legalem Geld gekauft. Im Fall der Villa liegt eine rechtskräftige Entscheidung vor, wonach das Land Berlin Eigentümerin der Immobilie ist. Ein entsprechender Eintrag ins Grundbuch ist erfolgt, der Bezirk Neukölln ist als Kommune zuständig für Haus und Grundstück. dpa