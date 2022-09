Weltkriegsbombe am Grunewald entschärft: Sperrung aufgehoben

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Wieder sind die Stadtautobahn Avus und eine Bahnstrecke am Grunewald gesperrt. Ein Blindgänger muss entschärft werden. Die Polizei gibt zügig Entwarnung.

Berlin - Eine Weltkriegsbombe in der Nähe des Berliner Grunewalds ist nach Polizeiangaben problemlos entschärft worden. Die amerikanische Fliegerbombe werde nun abtransportiert und zum benachbarten Sprengplatz der Polizei gebracht, sagte ein Behördensprecher am Sonntag. Nach rund fünf Stunden wurde die Sperrung der Autobahn 115 (Avus) und der S-Bahn aufgehoben.

Die 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe war am Samstag von Spaziergängern südöstlich der Avus in einer Kleingartenanlage entdeckt worden. Zuvor hatten die Beamten mitgeteilt, die Bombe sei bei Bauarbeiten gefunden worden. Diese Information wurde später per Twitter korrigiert.

Es wurde ein 500 Meter großer Sperrkreis in der Nähe der Autobahnabfahrt Hüttenweg eingerichtet. Anwohner waren nicht betroffen. Etwa 100 Einsatzkräfte sicherten nach Polizeiangaben jedoch das Gelände um den Fundort der Bombe in einem Umkreis von 500 Metern ab. Die Kleingartensiedlung wurde vor der Entschärfung abgesucht, um sicherzugehen, dass sich keine Menschen im Sperrkreis aufhielten, wie der Polizeisprecher sagte.

Die Stadtautobahn Avus wurde gegen 10.00 Uhr zwischen dem Dreieck Funkturm und der Anschlussstelle Spanische Allee gesperrt - ebenso die parallel verlaufende Bahnstrecke nach Potsdam zwischen den S-Bahn-Stationen Grunewald und Wannsee. Ein Busersatzverkehr für die S7 könne dort wegen der Straßensperrungen nicht eingerichtet werden, erklärte eine S-Bahn-Sprecherin.

Vor gut einem Monat waren Autobahn und Bahnstrecken in dem Bereich tagelang wegen eines Feuers mit zahlreichen Explosionen auf dem Sprengplatz gesperrt gewesen. Die Polizei lagert auf dem Gelände die meist bei Bauarbeiten gefundenen Bomben-Blindgänger, Granaten und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg sowie illegales Feuerwerk. dpa