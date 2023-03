Weltkriegsbombe in Zehlendorf erfolgreich entschärft

Ein Polizeiauto steht vor dem Fundort einer Weltkriegsbombe in Berlin-Zehlendorf. © Christophe Gateau/dpa

Eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Berlin-Zehlendorf ohne Zwischenfälle entschärft worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes der Polizei entfernten den Zünder des Blindgängers und sprengten ihn vor Ort kontrolliert, wie mitgeteilt wurde. Die Bombe sollte dann abtransportiert werden.

Berlin - Etwa 4300 Menschen mussten zuvor ihre Wohnungen, Büros oder Geschäfte in dem Sperrkreis mit einem Radius von 500 Metern um den Fundort verlassen. Die Bombe lag in der Berlepschstraße an der Ecke Dallwitzstraße, etwa 800 Meter vom S-Bahnhof Zehlendorf und dem Zentrum des Stadtteils entfernt. dpa