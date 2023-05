Weltkriegsgedenken: Verbot russischer Fahnen bestätigt

Die Flagge der Russischen Botschaft weht am frühen Morgen vor einer roten Ampel. © Joerg Carstensen/dpa/Archivbild

Das Zeigen von russischen Flaggen und Symbolen bei einer Gedenkveranstaltung zum Ende des Zweiten Weltkriegs bleibt verboten. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) am Montag entschieden, wie eine Sprecherin mitteilte. Das Gericht bestätigte damit im Eilverfahren eine Regelung der Berliner Polizei und hob eine anderslautende Entscheidung der Vorinstanz auf.

Berlin - Damit war eine Beschwerde der Polizei gegen einen Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichts erfolgreich. Am Dienstag (9. Mai) dürfen nun vor dem sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten keine russischen Flaggen oder Symbole gezeigt werden.

Aus Sicht des OVG trifft die Prognose der Polizei zu, dass die Symbole angesichts des fortdauernden Angriffskrieges gegen die Ukraine geeignet seien, Gewaltbereitschaft zu vermitteln. „Denn sie könnten im aktuellen Kontext jedenfalls als Sympathiebekundung für die Kriegsführung verstanden werden“, hieß es. „Die offenbar gezielte Intensivierung der russischen Luftangriffe auf die Ukraine und ihre Zivilbevölkerung am heutigen Tage“ trage zu einer weiteren Verschärfung der Konfliktlage bei und zeige, dass eine Trennung des Gedenkens an das Kriegsende 1945 und des erneuten Kriegsgeschehens in der Ukraine nicht möglich sei, hieß es vom Gericht weiter zur Begründung.

Die Polizei hatte ursprünglich ein Verbot russischer und ukrainischer Flaggen und Symbole rund um die Sowjetischen Ehrenmale in Treptow, Tiergarten und Schönholzer Heide für die Gedenktage am 8. und 9. Mai erlassen, an denen an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 78 Jahren erinnert wird. dpa