Wieder mehr Verbrechen in Berlin: Knapp 520.000 Straftaten

Innensenatorin von Berlin Iris Spranger (l, SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik auf einer Pressekonferenz zur Berliner Kriminalstatistik. © Jens Kalaene/dpa

Nach einem kurzzeitigen Rückgang der Kriminalität während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Verbrechen in Berlin im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Die Polizei registrierte 519.827 Straftaten, was eine Zunahme um knapp acht Prozent im Vergleich zu 2021 bedeutete, wie Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Freitag sagten.

Berlin - Rund 136.000 mutmaßliche Täter wurden von der Polizei ermittelt. Die Aufklärungsquote lag bei knapp 45 Prozent.

Es gab deutlich mehr Ladendiebstähle und andere Diebstähle, Körperverletzungen und Fälle von unerlaubten Aufenthalten. Gleichzeitig nahmen die Fälle von Betrug mit Hilfe des Internets und Einbrüchen in Kellerräumen ab. Auffallend war bei den mutmaßlichen Tätern eine Zunahme des Anteils der Jugendlichen und Kinder unter den Verdächtigen. Sie fielen oft bei Raubtaten auf. Auch Taten wie Überfälle, bei denen Messer eingesetzt wurden, nahmen zu.

Die umfangreichen Kriminalstatistiken der Bundesländer zeigen Schwerpunkte und Tendenzen im Bereich von Verbrechen und organisierter Kriminalität. Allerdings geben sie nur den Teil der Straftaten wieder, der angezeigt oder sonst bekannt wird. Zahlreiche Taten wie Ladendiebstähle, Gewalt in Familien oder ein großer Teil des Drogenhandels landen nie in der Statistik. dpa