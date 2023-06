Wieder Schlägerei im Sommerbad Pankow: Mehrere Hausverbote

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Im Berliner Sommerbad Pankow ist es erneut zu einer Schlägerei gekommen, so dass die Polizei eingreifen musste. Auslöser war am Montagabend ein Streit zwischen zwei Schwimmmeistern und zwei Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als vier Sicherheitsmitarbeiter hinzugekommen seien, soll eine Gruppe von rund 30 Jugendlichen hinzugeeilt sein.

Berlin - Die Situation eskalierte und es kam zur Schlägerei. Ein Großteil der Gruppe flüchtete, bevor die Polizei eintraf. Polizisten konnten jedoch die beiden Jugendlichen ausmachen, die zuvor mit den Bademeistern in Streit geraten waren.

Die Polizei stellte die Personalien fest und benachrichtigte die Eltern. Da der 16-Jährige im Gesicht und an einem Arm verletzt war, wurde er ambulant in einem Krankenhaus behandelt, wie es hieß. Gegen die Jugendlichen wird wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Bereits vor zwei Wochen war es in dem Bad zu einer Prügelei gekommen.

Insbesondere im Sommer kommt es immer wieder zu aggressiven Vorfällen in Schwimmbädern. Wegen diverser Vorkommnisse haben die Berliner Bäder-Betriebe in den vergangenen fünf Jahren insgesamt fast 1300 Hausverbote ausgesprochen, wie aus einer Antwort des Senats für Inneres und Sport auf eine parlamentarische Anfrage hervorgeht. dpa