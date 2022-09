Wissenschaftler Bröchler soll Berliner Wahlleiter werden

Die Suche nach einem neuen Berliner Wahlleiter ist beendet. Ein Wissenschaftler soll den Posten übernehmen, der nach den Wahlpannen im Vorjahr von immenser Bedeutung ist.

Berlin - Der Verwaltungswissenschaftler Stephan Bröchler (59) soll neuer Landeswahlleiter in Berlin werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Senatskreisen. Demnach will der Senat am kommenden Dienstag über die Personalie entscheiden.

Sie ist von großer Wichtigkeit. Denn nach organisatorischen Problemen und Pannen bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zum Bundestag in Berlin am 26. September 2021 steht die Möglichkeit einer zumindest teilweisen Wahlwiederholung im Raum.

Bröchler soll zum 1. Oktober die amtierende Landeswahlleiterin Ulrike Rockmann ablösen. Rockmann hatte das Amt kurz nach den Wahlen kommissarisch von Petra Michaelis übernommen, die als Konsequenz aus dem Wahlchaos als Wahlleiterin zurückgetreten war.

Bröchler ist seit Oktober 2020 Professor für Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) in Berlin. Zuvor wirkte er in Forschung und Lehre an verschiedenen anderen deutschen Hochschulen und Universitäten.

Mit den Berliner Wahlpannen hat sich der 59-Jährige bereits ausführlich beschäftigt. Er war Mitglied einer vom Senat eingesetzten Expertenkommission, die die Vorgänge am 26. September aufarbeiten und Reformvorschläge unterbreiten sollte.

Das Gremium war in seinem Anfang Juli vorgelegten Abschlussbericht zu dem Schluss gekommen, dass es bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen im Zusammenspiel zwischen Senat, Landeswahlleitung und Bezirksebene viele Defizite gab. „Wahlen und Abstimmungen müssen in Berlin künftig besser organisiert werden“, hatte Bröchler seinerzeit gefordert.

Die Kommission schlug diverse strukturelle und praktische Änderungen vor, damit sich die Probleme nicht wiederholen. Wichtiger Punkt dabei: Die Funktion des Wahlleiters soll gestärkt und ein Landeswahlamt aufgebaut werden. Der Senat will einen Gutteil der Vorschläge umsetzen.

Am 26. September konnten die Berlinerinnen und Berliner neben Abgeordnetenhaus und Bundestag die Bezirksverordnetenversammlungen wählen sowie bei einem Volksentscheid über die Enteignung großer Wohnungskonzerne abstimmen. Erschwert wurde das unter anderem durch falsche oder fehlende Stimmzettel, die zeitweise Schließung von Wahllokalen und mitunter stundenlange Wartezeiten. Zudem hatten Wahllokale teils noch weit nach 18.00 Uhr geöffnet.

Der Verfassungsgerichtshof des Landes verhandelt am 28. September über die Einsprüche gegen die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und der Bezirksverordnetenversammlungen. Die Verkündung der Entscheidung soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, erwartet wird diese im politischen Raum für November oder Dezember. Denkbar ist, dass die Wahl zumindest teilweise, also in einigen Wahlkreisen, wiederholt werden muss.

Über die Wahl zum Bundestag in Berlin und deren Gültigkeit entscheidet das deutsche Parlament in einem eigenen Verfahren. Aber auch hier könnte es auf eine teilweise Wiederholung hinauslaufen. dpa