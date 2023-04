Wohnhaus-Schornstein stürzt ein: Person tödlich verletzt

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei einem Schornsteineinsturz in Berlin-Mitte ist am Montag eine Person tödlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, stürzte der Schornstein eines fünfgeschossigen Wohnhauses in der Zionskirchstraße am Montagmorgen bei Bauarbeiten ein. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet. Demnach barg die Feuerwehr die tote Person aus den Trümmern, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Berlin - Außerdem wurde eine Person leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person wurde vor Ort von der Feuerwehr betreut, wie ein Sprecher am Abend sagte.

Angaben zum Geschlecht und Alter der Personen machte die Feuerwehr nicht. Wie es zu dem Einsturz kam, ist den Angaben zufolge noch nicht bekannt. dpa