Drei Monate altes Baby tot im Kofferraum: Familienvater festgenommen – Kleinkind wurde wohl ertränkt

Von: Moritz Bletzinger

Furchtbarer Fall in Berlin: Ein drei Monate altes Kind lag tot in einem Auto, die Polizei nahm den Familienvater fest. (Symbolbild) © imageBROKER/Karl-Heinz Spremberg/Imago

Drei Monate altes Kleinkind umgebracht. Ein Mann war mit dem toten Baby im Auto vor einem Berliner Krankenhaus aufgetaucht. Die Polizei durchsucht seine Wohnung.

Update vom 12. August, 12.45 Uhr: Jetzt melden sich die Polizei und Staatsanwaltschaft. Das tote Kleinkind ist offenbar keines natürlichen Todes gestorben, wie die Obduktion ergab. Der 37 Jahre alte Vater wird verdächtigt, das Baby in seiner Wohnung ertränkt zu haben. Danach fuhr er es, gemeinsam mit seinen Eltern, im Kofferraum seines Autos in ein Krankenhaus in Marzahn-Hellersdorf. Dort blieb eine Reanimation erfolglos.

Der Familienvater wurde noch in der Nacht festgenommen. Seine Ehefrau und seine Tochter waren zum Tatzeitpunkt wohl nicht in der Wohnung. Er kommt im Laufe des Samstag wegen des Vorwurfs eines Tötungsdelikts vor eine Ermittlungsrichterin.

Schrecklicher Fall in Berlin: Polizei findet drei Monate altes Baby tot in Auto

Erstmeldung vom 12. August, 6.53 Uhr: Berlin – Grausamer Fund in der Hauptstadt. Am Freitagabend erschien ein Mann an einem Krankenhaus in Berlin. Dort teilte er mit, er habe ein totes Baby in seinem Auto, berichtet die Bild. Und er hat nicht gelogen. In seinem Wagen lag ein totes, drei Monate altes Kleinkind.

Totes Baby in Berlin: Todesursache noch unbekannt – Polizei durchsucht Wohnung in Hohenschönhausen

Jetzt ermittelt die Polizei, steht dabei aber noch ganz am Anfang, teilt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Presseagentur dpa mit. Details wie die Todesursache verriet er zunächst nicht – aus ermittlungstaktischen Gründen. Am Samstag wollen Polizei und Staatsanwaltschaft eine gemeinsame Mitteilung im Fall herausgeben.

Bis zum frühen Morgen war die Polizei bereits im Einsatz. Beamte sicherten Spuren in einem Mehrfamilienhaus in Hohenschönhausen. Was ist in der Wohnung passiert?

