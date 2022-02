Wohnungsbrand in Weißensee: Mann wird tot aufgefunden

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Mann wird bei einem Feuer in Weißensee tot in seinem Wohnzimmer gefunden. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus - die Todesursache ist noch unklar.

Berlin - Bei einem Brand in Berlin-Weißensee hat die Feuerwehr einen Mann tot aus einer Wohnung geborgen. In dem Appartement in einem Mehrfamilienhaus in der Bernkasteler Straße war am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstag mitteilte. „Es war ein Schwelbrand, wir waren mit 10 Einsatzkräften vor Ort“, hieß es. Die Todesursache war zunächst unklar. Als Grund für das Feuer vermutet die Polizei fahrlässige Brandstiftung. Auch am Sonntag liefen die Ermittlungen weiter. Der Tote sollte obduziert werden, „aber nicht mehr heute“, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Hausmeister hatte nach Polizeiangaben am Freitag gegen 22.45 Uhr die Rettungskräfte gerufen, weil ein Rauchmelder-Alarm aus der Wohnung im zweiten Stock zu hören war. Die Feuerwehr brach die Tür auf und entdeckte einen Schwelbrand im Wohnzimmer. Der 62-jährige Mieter lag auf dem Boden und wurde von den Rettungskräften tot aus der Wohnung gebracht.

Das Feuer wurde schnell gelöscht, jedoch hätten sich gefährliche Brandgase gebildet, erklärte der Feuerwehrsprecher. Außer dem Mieter kam niemand zu Schaden. Die Wohnung wurde gegen Mitternacht für die laufenden Ermittlungen an ein Brandkommissariat übergeben. dpa