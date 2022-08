Wunsch von Zingler: „In drei Wettbewerben überwintern“

Teilen

Dirk Zingler spricht. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Union-Präsident Dirk Zingler geht mit klaren Vorstellungen in die neue Saison. „Sportlich wünsche ich mir natürlich, dass wir in allen drei Wettbewerben überwintern. Das ist gar keine Frage. Wir sind ehrgeizig“, sagte der 57-Jährige in einer Sondersendung des rbb-Senders radioeins aus dem Stadion An der Alten Försterei auf eine Frage nach seinen Träumen für die neue Saison.

Berlin - Wenn der Wunsch in Erfüllung geht, hätte der Bundesligist das Achtelfinale im DFB-Pokal und die K.o.-Runde in der Europa League erreicht.

Doch noch davor stellte Zingler seine Ambitionen bei der Entwicklung der Eisernen: „Was ich mir wünsche, ist, dass wir als Truppe, als Menschen in diesem Club so zusammenbleiben, wie wir es die letzten Jahre waren. Das ist die beste Voraussetzung, um weiter Erfolg zu haben.“

Zum geplanten Ausbau des Stadions sagte Zingler, dass es weiter der Plan sei, im Sommer 2023 mit dem Bau zu beginnen. Dabei seien nun aber planerische Fragen zum Konzept nicht mehr das größte Problem: „Wir müssen zusehen, dass wir Arbeitskräfte haben. Wir müssen zusehen, dass wir Material ranbekommen. Wir werden sehen, was es dann alles kostet, wenn wir anfangen zu bauen. Die Bedingungen haben sich in den letzten Jahren erheblich verändert.“

Für das Derby gegen Hertha BSC am Samstag zum Bundesliga-Auftakt (15.30 Uhr/Sky) wollte sich Zingler nicht auf einen Tipp festlegen. Einen kleinen Seitenhieb an den Stadtrivalen gab es aber auch. Er habe das EM-Finale der deutschen Frauen geschaut, die laut Zingler einen Sieg verdient gehabt hätten. „Es war das interessantere Spiel um 18 Uhr am Sonntag. Bei dem anderen war ja klar, wie es ausgeht, fand ich.“ Zu der Zeit spielte unter anderem die Hertha im DFB-Pokal beim Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig und schied aus. dpa