Zahl der Arbeitslosen in Berlin geht leicht zurück

"Agentur für Arbeit" hängt über dem Eingang der Bundesagentur. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist etwas zurückgegangen. Im Oktober waren 178.432 Menschen in der Hauptstadt arbeitslos gemeldet, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 1842 weniger als im September und 7614 weniger als im Oktober des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag in Berlin im Oktober bei 8,8 Prozent und damit 0,1 Punkte unter dem September-Niveau.

Berlin - Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Quote um 0,4 Prozentpunkte zurück.

„Im Oktober 2022 setzen sich die Auswirkungen der Fluchtbewegungen aus der Ukraine aufgrund des russischen Angriffskrieges fort“, teilte die Regionaldirektion mit. Die Zahl der offenen Stellen sei in Berlin auf hohem Niveau, 20 571 Arbeitsstellen seien vakant. „Hohe Arbeitskräftebedarfe melden die Unternehmen aus den Wirtschaftsbereichen Handel, Verkehr und Lagerei, Zeitarbeit, Verwaltung und Führung von Unternehmen, Gesundheit und öffentliche Verwaltung.“ 4213 neue freie Stellen wurden im Oktober gemeldet. dpa