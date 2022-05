Zahl der Kinder in Hartz-IV-Haushalten sinkt leicht

Teilen

In Berlin haben Ende 2021 rund 156.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in einem Hartz-IV-Haushalt gelebt. Das sind etwa vier Prozent weniger als im Dezember 2020, als noch rund 162.400 junge Menschen betroffen waren. Das geht aus einer Antwort der Bildungsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Katarina Seidel (Linke) hervor.

Berlin - Aktuell ist demnach ein Viertel aller Berliner Kinder und Jugendlichen betroffen. In den Bezirken Neukölln (40 Prozent) und Mitte (38 Prozent) leben besonders viele Kinder in Haushalten von Hartz-IV-Empfängern. In Steglitz-Zehlendorf und Pankow sind jeweils nur elf Prozent der dort lebenden Kinder und Jugendlichen betroffen.

Wie sich die Corona-Pandemie auf die Kinderarmut in Berlin ausgewirkt hat, sei noch nicht abschließend erforscht, hieß es. Die Landeskommission zur Prävention von Kinder- und Familienarmut habe Ende 2021 eine wissenschaftliche Expertise zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Lebenssituation von armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen beauftragt. dpa