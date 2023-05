Zahl der E-Scooter-Unfälle in Brandenburg stark gestiegen

E-Scooter stehen auf einem Gehweg. © Axel Heimken/dpa/Symbolbild

In Brandenburg hat es im vergangenen Jahr doppelt so viele E-Scooter-Unfälle mit Verletzten gegeben wie im Jahr zuvor. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte, kamen im Jahr 2022 bei 104 E-Scooter-Unfällen Menschen zu Schaden. 2021 waren es mit 52 registrierten Fällen noch halb so viele gewesen.

Potsdam - Nach Angaben des Statistikamts waren 2022 in ganz Deutschland bei 8260 Unfällen mit den kleinen elektrobetriebenen Rollern Menschen zu Schaden gekommen - 49 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Den deutlichen Anstieg führte die Behörde auf die steigende Zahl von E-Scootern zurück. Elf Menschen seien ums Leben gekommen, 2021 seien es fünf gewesen.

Unter den Verletzten seien 1234 Menschen schwer und 7651 leicht verletzt worden. Mit mehr als 80 Prozent war der Großteil der Verunglückten den Angaben zufolge selbst mit dem E-Scooter unterwegs. Die häufigsten Ursachen für die Unfälle waren demnach die falsche Benutzung der Fahrbahn sowie Alkohol. dpa