Zahlreiche Trauungen beim „Pop-up-Hochzeitsfestival“

Florian und Maud geben sich im Garten der Genezarethkirche das Ja-Wort. © Joerg Carstensen/dpa

Keine langen Vorbereitungen, kein bürokratischer Akt: Kirchliche Trauungen können ganz unkompliziert sein. Die Nachfrage ist da, wie sich beim „Pop-up-Hochzeitsfestival“ gezeigt hat.

Berlin - Kirchlich heiraten ohne langen Vorlauf und sogar ganz spontan ist am Samstag in Berlin-Neukölln möglich gewesen. In der evangelischen Genezarethkirche gaben sich etliche Paare beim „Pop-up-Hochzeitsfestival“ das „Ja-Wort“. Der Andrang war groß, sogar deutlich größer als erwartet, wie Pfarrerin Susann Kachel am Sonntag sagte. Bis Samstagabend ließen sich 72 Paare trauen. Möglich waren kirchliche Trauungen draußen neben der Kirche oder im Kirchenraum mit Live-Musik, am Abend dann auch zu Elektrobeats. Tatsächlich seien eine Reihe von Paaren abends noch spontan gekommen - Trauungen gab es bis 22.00 Uhr.

Für Kachel steht fest, dass das „Pop-up-Hochzeitsfestival“ eine Fortsetzung bekommen soll: „Dass es so gut läuft, ist toll“, sagte sie. „Da kommen wir nicht mehr raus. Die Nachfrage ist so groß.“

Martin und Susanne, beide 39 und selbst aus Neukölln, hatten erst am Samstag von dem ungewöhnlichen Angebot erfahren und sich spontan entschieden, sich kirchlich trauen zu lassen - zum zweiten Mal. Sie haben sich im Freien segnen lassen. „Das war eine sehr schöne Form.“

Ein Paar fuhr mit einer Harley-Davidson vor, andere nutzten die Möglichkeit, sich per Fahrradrikscha chauffieren zu lassen. Die einen hatten Sekt mitgebracht, die anderen eine Hochzeitstorte. Und manchmal war auch der Nachwuchs schon dabei.

„Pop-up-Hochzeiten“ seien ein Angebot für alle, die keine Lust auf Formalitäten hätten, denen ein großes Hochzeitsfest zu teuer sei oder zu deren Lebenswirklichkeit eine klassische kirchliche Trauung einfach nicht passe, erläuterte das Segensbüro des Evangelischen Kirchenkreises Neukölln die Idee hinter den Trauungen. „Wir sind für alle da, die ein passendes Segensangebot für ihre Liebe suchen.“ Rund 15 Pfarrerinnen und Pfarrer waren vor Ort. Gebühren wurden für die Trauzeremonie nicht verlangt. dpa