Zeitungsständer auf den Gleisen sorgt für Zugausfälle

Eine S-Bahn fährt am Bahnhof ab. © Christoph Soeder/dpa

Ein Zeitungsständer auf den Gleisen hat bei der S-Bahn zu Ausfällen und Verspätungen geführt. Der Metallständer habe sich am S-Bahnhof Attilastraße am Dienstagabend unter einem Wagen verklemmt, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Deshalb habe die Bahnstrecke gesperrt und die S-Bahn evakuiert werden müssen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, hieß es.

Berlin - Sie sucht nach Menschen, die möglicherweise beobachtet haben, wie der Ständer auf den Gleisen gelandet ist. dpa