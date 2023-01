Zoll beschlagnahmt ein Million Euro in Kinderzimmer

Ein Beamter trägt während seines Dienstes eine Schutzweste mit der Rückenaufschrift "Zoll". © Markus Scholz/dpa/Symbolbild

In einem Kinderzimmer hat das Hauptzollamt Berlin knapp eine Million Euro beschlagnahmt. Im Zuge einer Durchsuchung sei das Bargeld dort in einer Sporttasche im Kleiderschrank gefunden worden, teilte die Behörde am Dienstag mit. Fotos zeigten mehrere Hüllen mit Geldbündeln, etwa aus 100- und 200-Euro-Scheinen. Insgesamt waren es nach Zoll-Angaben 990.

Berlin - 000 Euro.

Zu dem Einsatz der Einheit Finanzkontrolle Schwarzarbeit war es nach Angaben eines Zollsprechers bereits am Dienstag vergangener Woche im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gekommen. Hintergrund seien Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft unter anderem gegen einen ehemaligen Geschäftsführer in der Transport- und Logistikbranche. Der Verdacht: Dem Mann werde vorgeworfen, Arbeitsentgelt vorenthalten und veruntreut zu haben. dpa