6:2 zum Auftakt des Halbfinales: Eastside mit Mühe in Weil

Der TTC Berlin Eastside hat mit großer Mühe die Basis für den Einzug in das Endspiel um die Deutsche Tischtennis-Meisterschaft der Frauen gemacht. Am Samstag gewann das Hauptstadt-Team die erste Begegnung des Playoff-Halbfinales beim südbadischen ESV Weil am Ende zwar souverän mit 6:2, tat sich aber dabei durchaus schwer. Mit dem Erfolg gehen die Titelverteidigerinnen als hohe Favoritinnen ins Rückspiel am Montag in der Anton-Saefkow-Sporthalle (13.

Eastside ging gegen Weil in Fast-Bestbesetzung an die Platte, musste aber schon in den Doppeln für die Siege kämpfen und drei der neun Sätze abgeben. Auch in der ersten Einzelrunde setzten sich die Berliner Probleme fort. Die zuletzt so starke Nina Mittelham verlor 0:3 gegen Izabela Lupulescu. Britt Eerland, diesmal anstelle von Xiaona Shan die Nummer 2 bei Eastside, musste Polina Trifonova trotz 2:1-Führung den 3:2-Erfolg überlassen.

Als potenzieller Finalgegner beim Kampf um den angestrebten Titel bietet sich nach dem Halbfinalauftakt der TSV Langstadt an, der am Samstag bei DJK Kolbermoor mit 6:4 gewann und nun am Ostermontag Heimrecht hat. Im Halbfinale des nationalen Pokals war Eastside mit 2:3 an Langstadt gescheitert. dpa