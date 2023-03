Zusammenprall mit Transporter: Zweijähriger schwer verletzt

Ein Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ist mit Blaulicht unterwegs. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Ein Zweijähriger ist beim Zusammenstoß mit einem Transporter schwer verletzt worden. Das Kind sei am Donnerstag nach ersten Erkenntnissen von einem anliegenden Grundstück auf die Ortolfstraße (Treptow-Köpenick) gerannt, berichtete die Berliner Polizei am Freitag. Ein 64-Jähriger, der mit seinem Lieferwagen auf der Straße unterwegs war, habe sofort gebremst, einen Zusammenstoß mit dem Kind allerdings nicht verhindern können.

Berlin - Der Zweijährige kam mit schweren Verletzungen an Kopf und Fuß in ein Krankenhaus. Der Fahrer stand demnach unter Schock. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. dpa