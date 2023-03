Zwei Festnahmen nach mutmaßlicher Brandstiftung

Teilen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Wegen mutmaßlicher Brandstiftung in einem Treppenhaus sind in Berlin zwei Männer festgenommen worden. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Mühlenstraße (Berlin-Friedrichshain) bemerkte am Freitagabend starken Rauch und mehrere brennende Fußmatten im vierten Stock, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Feuerwehr löschte das Feuer rasch. Verletzt wurde demnach niemand.

Berlin - Im dritten Stock traf die Feuerwehr auf zwei 38 und 41 Jahre alte wohnungslose Männer, die im Treppenhaus geschlafen haben sollen. Den Angaben zufolge waren sie betrunken. Die Männer stehen nun im Verdacht, die Fußmatten angezündet zu haben. Ein Brandkommissariat des LKA ermittelt. dpa