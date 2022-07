Zwei Frauen bei Unfällen mit E-Scootern schwer verletzt

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

E-Scooter sind in Großstädten wie Berlin beliebt. Für Ärger sorgt etwa, wenn sie rücksichtslos irgendwo auf dem Gehsteig abgestellt werden. Und der Umgang mit ihnen sollte nicht unterschätzt werden.

Berlin - Bei Unfällen mit E-Scootern sind am Wochenende in Berlin zwei Frauen schwer verletzt worden. In der Nacht zum Sonntag waren eine 32-Jährige und ihre 51 Jahre alte Bekannte zu zweit in Prenzlauer Berg mit einem Elektroroller unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Auf der Schönhauser Allee verlor die Fahrerin an einer abgesenkten Bordsteinkante die Kontrolle und stieß mit einem Auto zusammen. Die Frauen stürzen und die Ältere zog sich schwere Verletzungen am Bein zu. Sie kam ins Krankenhaus.

Bei der Roller-Fahrerin bemerkten die Polizisten vor Ort einen Alkoholgeruch. Darum gab es eine Atemalkoholkontrolle. Dabei wurde nach Angaben der Polizei ein Wert von 1,6 Promille gemessen.

Bereits am Samstag war eine Touristin bei einem Unfall mit einem E-Scooter schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 21-Jährige in Mitte unterwegs und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Sie stürzte und erlitt Verletzungen am Kopf und an beiden Armen. Auch die junge Frau kam ins Krankenhaus.

Nach den bisherigen Ermittlungen war die Touristin auf der Wilhelmstraße unterwegs und fuhr auf einem Radweg, vor einer Kreuzung wechselte sie dann nach links. Nach dem Zusammenstoß mit dem Wagen eines 43-Jährigen schleuderte der E-Scooter noch gegen ein weiteres Auto. Beide Autofahrer blieben laut Polizei unverletzt. dpa