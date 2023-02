Zwei Leichen im Weißen See in Berlin gefunden

Fahrzeuge der Polizei stehen am Ufer des Weißen Sees in Pankow. © Jörg Carstensen/dpa

Eine Frau und ein Kleinkind treiben tot in einem Berliner See, werden von Passanten entdeckt. Die Umstände ihres Todes sind völlig unklar.

Berlin - Die Leichen einer Frau und eines Kleinkinds sind im Weißen See in Berlin gefunden worden. Das teilte die Polizei am Montagabend via Twitter mit, die Angaben wurden von einem Sprecher bestätigt. Die 5. Mordkommission ermittle zur Identität der beiden Opfer und zu den Umständen ihres Todes. Die Leichen seien von Passanten gegen 16.30 Uhr entdeckt worden.

Weitere Angaben machte der Sprecher nicht. Die Umstände seien unklar, daher könne weder etwas ausgeschlossen noch ein möglicher Ablauf des Vorfalls hervorgehoben werden.

Über den Fund einer Leiche berichtete zuerst die „Berliner Morgenpost“ und erwähnte dabei auch, dass noch eine weitere Person im See vermutet werde. In dem Bericht war zunächst von einem Mann mittleren Alters die Rede. Gut zwei Stunden später berichtete die Polizei dann bei Twitter vom Fund zweier Leichen. Die Feuerwehr war im Bezirk Pankow ebenfalls im Einsatz und leistete Amtshilfe für die Polizei. dpa