Zwei Männer streiten sich vor Augen der Polizei: Festnahme

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Wenn zwei sich streiten, freut sich die Polizei: In Berlin-Friedrichshain haben Polizisten am Donnerstag eine lautstarke verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern bemerkt, wie es in einem Tweet der Beamten hieß. Als die Ordnungshüter schlichten wollten, sei einer der Männer plötzlich losgelaufen. „Und warum? Er hatte Drogen und Medikamente dabei, die er verkaufen wollte“, heißt es weiter.

Berlin - Der Mann wurde festgenommen. dpa