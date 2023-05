Zwei Motorrad- und ein Rollerfahrer nach Unfällen verletzt

Teilen

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bei mehreren Verkehrsunfällen sind in Berlin zwei Motorradfahrer und ein Rollerfahrer verletzt worden. Am Dienstagnachmittag prallte ein 38-jähriger Autofahrer in Gropiusstadt (Berlin-Neukölln) beim Abbiegen mit einem 55-jährigen Motorradfahrer zusammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Motorradfahrer soll zuvor eine rote Ampel überfahren haben.

Berlin - Der 55-jährige erlitt mehrere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Ebenfalls am Dienstagnachmittag fuhr ein 27-jähriger Rollerfahrer in Lichtenberg an einer roten Ampel auf ein wartendes Auto auf. Der 27-jährige stürzte und verletzte sich am Kopf. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Rollerfahrer sei nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins gewesen, teilte die Polizei mit.

Am Dienstagvormittag stieß ein 26-jähriger Autofahrer laut Polizei-Angaben beim Anfahren vom Parkstreifen in Wedding mit einem Motorradfahrer zusammen. Der 55-jährige verletzte sich am Bein und wurde im Krankenhaus stationär behandelt. dpa