Zwei mutmaßliche Audodiebe gefasst: Haftbefehl erlassen

Zwei mutmaßliche Autodiebe wollten in Berlin-Lankwitz offensichtlich mit elektronischen Mitteln ein Auto stehlen und sind von Kriminalisten in Zivil auf frischer Tat ertappt worden. Wegen des Verdachts des Bandendiebstahls wurde gegen die 29 und 32 Jahre alten Männer Haftbefehl erlassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein mutmaßlicher 19-jähriger Komplize kam wieder frei.

Berlin - Die Beamten hatten in der Nacht zum Dienstag im Wasunger Weg beobachtetet, wie einer der Verdächtigen an einem geparkten Auto mit einem elektronischen Gerät hantiert haben soll, während der andere aus dem Vorgarten eines Wohnhauses einen kleinen Kasten bediente. Die Kriminalisten gewannen den Eindruck, dass die beiden Männer versuchten, ein Elektrosignal zu orten, was ihnen jedoch nicht gelang. Daraufhin hätten sie sich mit einem Auto, in dem der 19-Jährige wartete, wieder entfernt.

Einsatzkräfte der Polizei verfolgten den Wagen. Als die Beamten die Männer überprüfen wollten, flüchteten der 29- und 32-Jährige. Sie konnten dennoch gefasst und festgenommen werden. Die Beamten fanden bei ihnen zwei sogenannte Funkwellenverlängerer sowie zwei Ladekabel und ein Verbindungskabel. dpa