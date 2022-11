Zwei Schwerverletzte nach Überfällen in Berlin

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Die Berliner Polizei ermittelt zu zwei Überfällen. In Spandau wird ein Mann vor seiner Haustür niedergeschlagen. Er vermutet eine politische Attacke. In Weißensee erleidet ein Mann Messerstiche.

Berlin - Zwei Männer sind bei zwei Überfällen in Berlin schwer verletzt worden. Der erste Vorfall ereignete sich am Montagmittag im Ortsteil Falkenhagener Feld des Bezirks Spandau: Ein 36-Jähriger erhielt an seinem Hauseingang in der Wasserwerkstraße gegen 12.00 Uhr einen Schlag von hinten gegen den Kopf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zwei Männer sollen sogleich auf ihn eingeschlagen, ihn zu Boden gebracht und ihn dort weiter geschlagen und getreten haben. Die Täter flüchteten.

Der Mann kam wegen seiner Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt in alle Richtungen. Der Polizei gegenüber soll der Attackierte den Verdacht geäußert haben, dass der Angriff ein politisches Motiv hatte. Er soll eigenen Angaben zufolge in den sozialen Medien aktiv sein.

Zu dem zweiten Überfall kam es in der Nacht zu Dienstag im Ortsteil Weißensee. Ein Auto hielt gegen 23.20 Uhr in der Gustav-Adolf-Straße neben den drei Männern. Die drei Täter sprangen heraus, zwei der Männer auf der Straße flohen, dem dritten gelang das nicht. Der 24-Jährige erlitt eine Stichverletzung am Oberkörper, Schnittverletzungen an den Armen und schwere Gesichtsverletzungen.

Die Angreifer flüchteten laut Polizei anschließend mit dem Auto. Der 24-Jährige wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. Unklar war zunächst, ob die Männer sich kannten. dpa