Zwei Tote nach Feuer in leerstehendem Einfamilienhaus

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Die Feuerwehr wird am frühen Morgen zu einem Brand in einem leerstehenden Haus gerufen. Die Flammen sind schnell gelöscht. Doch dann finden die Helfer zwei leblose junge Männer.

Berlin - Zwei Menschen sind bei einem Feuer in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Berlin-Reinickendorf tot aufgefunden worden. Wie die Berliner Polizei berichtete, hatten Passanten am frühen Sonntagmorgen Rauch und Flammen im Erdgeschoss des dreigeschossigen Hauses im Ortsteil Wittenau entdeckt und gemeldet.

Laut Feuerwehr waren 26 Kräfte vor Ort. Nach rund einer halben Stunde sei der Brand am Eichborndamm gelöscht gewesen. Bei den Löscharbeiten fanden die Helfer im Obergeschoss demnach zwei leblose Menschen. „Die sofortigen Wiederbelebungsversuche blieben aber leider in beiden Fällen erfolglos“, hieß es auf Twitter. Laut Polizei handelt es sich um zwei 18 Jahre alte Männer.

In dem Gebäude sollen einem Sprecher der Feuerwehr zufolge zwei Kubikmeter Müll in Flammen gestanden haben. Zudem sei das leerstehende Haus mit Holzbrettern und vergitterten Fenstern gegen unbefugten Zutritt gesichert gewesen. Die Feuerwehr habe sich daher gewaltsam Zugang verschaffen müssen.

Das Haus wurde laut Polizei durch das Feuer stark beschädigt und ist nun einsturzgefährdet. Wie es zu dem Brand kam und warum sich die Männer in dem Gebäude befanden, sei bislang ungeklärt. Während der Lösch- und Rettungsarbeiten war der Eichborndamm vorübergehend gesperrt. Die Kripo habe mit ihren Ermittlungen begonnen. dpa