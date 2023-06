Zwei Unfälle mit E-Scooter: Zwei Menschen schwer verletzt

Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bei zwei Unfällen mit E-Scootern sind in den Berliner Bezirken Treptow-Köpenick und Steglitz-Zehlendorf zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr ein 40-Jähriger mit einem E-Scooter in der Nacht zum Samstag zunächst auf dem Gehweg. Nach Angaben von Zeugen soll er dann bei einem Fußgängerüberweg über eine rote Ampel auf die Straße gefahren sein.

Berlin - Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 44-Jährigen. Der 40-jährige Fahrer des E-Scooters erlitt Verletzungen an Kopf, Rumpf, Arm und Bein. Er kam in eine Klinik.

Die Polizisten stellten bei der Überprüfung fest, dass der E-Scooter Anfang März in Brandenburg gestohlen wurde. Die Beamten beschlagnahmten den E-Scooter. Zudem wurde nach dem verletzten Mann wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe gefahndet. Laut Polizei bezahlte der 40-Jährige die ausstehenden Betrag der Geldstrafe noch vor Ort.

Bereits am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Steglitz-Zehlendorf, bei dem zwei Jugendliche auf einem E-Scooter mit dem Auto eines 23-Jährigen zusammengestoßen sind. Ersten Erkenntissen zufolge stieß das Auto beim Abbiegen mit den Jugendlichen auf dem E-Scooter zusammen. Beide fuhren laut Polizei über grüne Ampeln. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 17-jährige Mitfahrerin und erlitt Verletzungen am Unterschenkel. Rettungskräfte brachten die Jugendliche zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 16-jährige Fahrer des E-Scooters sowie der Autofahrer blieben unverletzt. Die Ermittlungen zu beiden Unfällen dauern an. dpa