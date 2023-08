Zwei Verletzte bei Brand eines Einfamilienhauses in Kladow

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Berlin-Kladow ist ein Ehepaar verletzt worden. Das Feuer brach in der Nacht zum Montag aus zunächst unbekannter Ursache aus, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Die Eheleute alarmierten die Feuerwehr laut Polizei gegen 3.00 Uhr, als sie die Flammen auf ihrer Terrasse bemerkten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte das Haus in voller Ausdehnung.

Berlin - Die 44 Jahre alte Frau und ihr 51 Jahre alter Mann kamen mit Brandverletzungen ins Krankenhaus, der Mann per Hubschrauber. Während der 51-Jährige stationär aufgenommen wurde, konnte die Frau ambulant behandelt werden.

Das Haus aus Holz brannte vollständig nieder, und die Flammen beschädigten zudem ein Gebäude auf dem Nachbargrundstück sowie ein geparktes Auto stark. Rund 65 Einsatzkräfte waren der Feuerwehr zufolge vor Ort, eine Person erlitt im Einsatz Kreislaufprobleme. Noch bis zum Vormittag waren sie laut Feuerwehr damit beschäftigt, Glutnester zu finden und zu löschen. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. dpa