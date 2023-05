Zweimal Rot - Füchse patzen im Titelkampf beim TVB Stuttgart

Handballprofi Milos Vujovic von Bundesligist Füchse Berlin. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Die Füchse Berlin haben im Kampf um die Meisterschaft und um einen Champions-League-Platz in der Handball-Bundesliga einen Rückschlag einstecken müssen. Die Berliner verloren nach einer teilweise desolaten Vorstellung überraschend beim Tabellenvierzehnten TVB Stuttgart mit 28:32 (14:14). Die Füchse rutschen damit auf Platz drei ab. Beste Berliner Werfer waren Milos Vujovic und Lasse Andersson mit je sechs Toren.

Berlin – Trainer Jaron Siewert musste auf die verletzten Paul Drux und Dejan Milosavljev verzichten. Aber auch ohne Kapitän und Stammkeeper kamen die Gäste gut ins Spiel. Nach gut zehn Minuten lagen sie schon 8:3 vorn. Der Angriff war effektiv, die Abwehr stand gut. Und wenn die Stuttgarter einmal doch durchkamen, war da immer noch Torhüter Viktor Kireev, der mit einigen Paraden glänzte. Bis zur 12. Minute – dann sah der Russe nach einem Foul die rote Karte. Und das war der Knackpunkt.

Für ihn kam Nachwuchsakteur Lasse Ludwig ins Tor, der zwar gleich einen Siebenmeter abwehrte, danach kam es zu einem Bruch im Berliner Spiel. Zunächst weniger in der Abwehr, als mehr in der Offensive. Gut acht Minuten lang gelang nur ein Treffer. Schwache und überhastete Abschlüsse und zu viele technische Fehler brachten Stuttgart zurück. Bereits zur Halbzeit war eine zeitweilige Sechs-Tore-Führung nach einem 0:5-Lauf verspielt.

Und die Gastgeber knüpften nach dem Seitenwechsel mit einem 3:0-Lauf nahtlos daran an. Und plötzlich lagen die Füchse 14:17 zurück. Siewert nahm die Auszeit und tobte: „Wir schmeißen das Spiel in fünf Minuten weg.“ Und doch änderte es nichts. In der 48. Minute sah dann auch noch Vujovic die rote Karte – eine überharte Entscheidung. Da lagen die Füchse bereits fünf Tore zurück (19:24). Und die Chancenverwertung blieb weiter katastrophal. Näher als zwei Toren kamen sie so nicht mehr heran. dpa