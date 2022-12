Zwischen Barcelona und Göttingen: Alba um Optimismus bemüht

Tomas Satoransky vom FC Barcelona kämpft gegen Albas Jaleen Smith (r). © Andreas Gora/dpa

Eine Niederlage in der Europaleague wird bei Alba Berlin erneut zum Mutmacher für nationale Aufgaben. „Wir hatten die Chance, sie zu schlagen. Das hat dann leider wieder unglücklich nicht geklappt. Aber ich glaube, es ist ein Spiel, auf dem wir aufbauen können. Genauso müssen wir spielen, um wieder zu gewinnen.“, sagte Nationalspieler Johannes Thiemann nach der 86:

Berlin - 88-Heimniederlage gegen den FC Barcelona, der achten Niederlage in Folge in der europäischen Königsklasse. Albas Sportdirektor Himar Ojeda hatte in der vergangenen Woche nach der Niederlage gegen Piräus bereits ähnliche Worte verwendet

Von einer Krise wollen sie in Berlin ohnehin nichts hören. „Die Gegner in der Euroleague sind gerade unvorteilhaft. Aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Wir sind noch auf dem gleichen Kurs wie letzte Saison. Nur, dass die Siege in einer anderen Reihenfolge kamen“, sagte Thiemann. Allerdings hat Alba sieben der letzten acht Pflichtspiele verloren.

Wie auch am letzten Sonntag in der Bundesliga bei der BG Göttingen. Am Sonntag haben die Berliner nun die Chance zur Revanche. Dann tritt der Titelverteidiger im Viertelfinale des BBL-Pokals erneut in Göttingen an (20.30 Uhr/Magentasport). „Das ist genau das, was wir jetzt brauchen, um den Bock umzustoßen“, sagte Manager Marco Baldi.

Überraschen kann Alba dort nichts und genug Motivation sollte da sein, auch wenn Baldi warnt, nicht „zu krampfig zu werden“. Denn der Alba-Manager weiß um die Schwere der Aufgabe. „Wir haben gesehen, dass die aus acht Metern Dreier werfen können, dass einem schwindlig wird. Wir haben gesehen, dass sie uns mit einem Hauch von positivem Wahnsinn in Schach halten können“, warnte er.

Deshalb fordert Baldi auch wieder den gleichen Einsatz und dieselbe Energie wie gegen das Starensemble vom FC Barcelona. „Wir haben die Intensität gehabt, die wir haben müssen. Wenn wir die behalten, dann werden wir bald wieder gut aussehen. Das wird nicht mehr lange dauern“, sagte Baldi. dpa