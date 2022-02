Zwischen Hamburg und Toulouse: Füchse trotz Stress auf Kurs

Teilen

Ein Spieler hält einen Handball mit dem Fuß fest. © Andreas Gora/dpa/Symbolbild

Die Füchse Berlin trotzen weiter den Sorgen mit verletzten Spielern und Coronafällen im Team. Mit dem 30:27-Sieg am Sonntag beim HSV Hamburg in der Handball-Bundesliga gewannen die Berliner auch ihr drittes Spiel nach der Winterpause. Trainer Jaron Siewert ist deshalb auch sehr stolz auf sein Team. „Eine richtige Klasse-Teamleistung. Die Alten übernehmen die Verantwortung, die Jungen haben das wieder super gemacht.

Berlin - Das nötigt allen Respekt ab.“

Doch Zeit zum Genießen bleibt den Füchsen nicht. Schon am Montag reist das Team von Hamburg weiter nach Frankreich, wo es am Dienstag in der European League bei Fenix Toulouse Handball (18.45 Uhr/DAZN) antreten muss. Für die Berliner wird es das vierte Spiel in nur acht Tagen. Und der Verschleiß im dezimierten Team macht sich bemerkbar. „Man merkt das über den ganzen Tag, die Kraft kommt nicht wirklich zurück“, gestand Kapitän Paul Drux.

Der bekam von seinem Trainer aber ein Extra-Lob für seine zuletzt couragierten Auftritte. „Er wird seiner Kapitänsrolle mehr als gerecht. Er übernimmt Verantwortung, ist der emotionale Leader und hat gut die Strippen in der Hand“, sagte Siewert. Der 27-Jährige braucht aber dringend Entlastung. Deshalb war es wichtig, dass Jacob Holm gegen den HSV nach seiner Coronainfektion wieder zurückkehrte.

Noch fehlt es den Füchsen in 60 Minuten nämlich an Konstanz. Auch in Hamburg ließen sie trotz komfortabler Sieben-Tore-Führung den Gegner wieder zurück ins Spiel. „Es tut ein bisschen weh, dass wir uns in den letzten Minuten unnötig Stress gemacht haben. Aber das war wohl auch der Müdigkeit geschuldet“, sagte Kreisläufer Mijajlo Marsenic.

Vorstand Sport Stefan Kretzschmar sah aber auch ein Zeichen, dass es für ganz oben noch nicht reicht. „Wir unterscheiden uns schon noch von den Spitzenmannschaften, indem wir so ein Spiel nicht endgültig zumachen“, sagte er. dpa