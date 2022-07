Alarmierende Warnung vom obersten Bevölkerungsschützer: „Manche Flächen sollten nicht wiederbesiedelt werden“

Von: Momir Takac

Teilen

Der oberste Bevölkerungsschützer ist der Ansicht, dass man nicht mehr überall in Deutschland leben sollte. Auch hält er Klimaflüchtlinge für möglich.

Bonn - Vor einem Jahr ereignete sich im Westen Deutschlands eine verheerende Flutkatastrophe. Allein an der Ahr starben in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mindestens 133 Menschen. Vor diesem Hintergrund hat jetzt der oberste Bevölkerungsschützer davor gewarnt, künftig alle Flächen zu besiedeln.

„Als Bevölkerungsschützer sage ich, dass manche Flächen aufgrund des Klimawandels und der akuten Bedrohung durch Unwetterkatastrophen und Flutkatastrophen nicht wiederbesiedelt werden sollten“, sagte der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Oberster Bevölkerungsschützer hält bestimmte Flächen in Deutschland nicht mehr für besiedelbar

Tiesler sieht darin ein „Sicherheitsrisiko“. „Manche Menschen wollen nicht wieder in die Dörfer an der Ahr zurückkehren, weil sie Angst haben. Andere sagen, dass sie ihre Heimat nicht aufgeben wollen.“ Der BBK-Chef nahm bei seiner Einschätzung auch die Küsten nicht aus.

Eine Luftaufnahme des Dorfes Insul zeigt das Ausmaß der Flutzerstörungen am 14. und 15. Juli 2021 an der Ahr. © Boris Roessler/dpa

Er könne es auch nicht ausschließen, dass es in Zukunft innerhalb von Deutschland Klimaflüchtlinge geben wird. „Ob Menschen tatsächlich aus einzelnen Regionen Deutschlands in andere Landesteile fliehen müssen, lässt sich heute nicht sagen.“

Bevölkerungsschützer Tiesler: „Müssen lernen, dass die Krise zum Alltag gehört“

Tiesler forderte, dass in der Bevölkerung ein neues Krisenbewusstsein entsteht. „Der Krisenmodus muss jetzt zum allgemeinen Bewusstsein dazugehören, wir müssen lernen, dass die Krise zum Alltag gehört“, sagte er.

„Fest steht, dass wir in immer unsicheren Zeiten leben. Krisen werden immer häufiger. Corona fesselt uns nun schon mehrere Jahre, der Klimawandel wird in Zukunft noch weitere Herausforderungen an uns stellen und in der Ukraine herrscht Krieg“, stellte Tiesler fest. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will nach der Hochwasser-Katastrophe den Katastrophenschutz neu aufstellen. (mt/afp)