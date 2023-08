Seltener „Blue Moon“ über Deutschland: Noch in dieser August-Woche kommt es zum Himmelsereignis

Von: Martina Lippl

Teilen

Der „Blue Moon“ ist in Deutschland zu sehen. Dieser Vollmond ist ein seltenes Himmelsereignis im August. Dazu leuchtet der Erdtrabant ungewöhnlich hell.

München – Der Mond ist einfach immer wieder faszinierend. Mond-Liebhaberinnen und Mond-Liebhaber können sich jetzt auf den „Blue Moon“ (auf Deutsch: Blauer Mond) freuen. Dieser Vollmond im August 2023 ist außergewöhnlich. Es ist der zweite Vollmond im August und dazu noch ein sogenannter Supermond. Das ist selten. Kein Wunder, dass dieser August-Vollmond inzwischen auch bei uns „Blue Moon“ genannt wird.

„Blue Moon“: Zwei Vollmonde im August 2023 – ein seltenes Himmelsereignis

Der Name „Blue Moon“ hat tatsächlich nichts mit der Farbe zu tun. Das mag einige Mond-Fans vielleicht enttäuschen. Doch der Name leitet sich aus der englischen Redewendung „once in a blue moon“ (übersetzt etwa „alle Jubeljahre“) ab. Eben ein Ereignis, das, wenn überhaupt, extrem selten vorkommt, wie ein zweiter Vollmond in einem Monat.

„Blue Moon“ – Blauer Mond am Abendhimmel. Im August zeigt sich der Vollmond ein weiteres Mal besonders groß (Archivfoto). © Wolfgang Maria Weber/imago

„Blue Moon“: Vollmond am 31. August 2023

Im August 2023 ist das passiert, was durchschnittlich etwa alle drei Jahre geschieht, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa erklärt. Denn, der Mondzyklus ist 29,5 Tage lang. So fällt in den meisten Monaten nur ein Vollmond. Diesen August 2023 ist das anders.

Vollmond am 1. August 2023

Vollmond am 31. August 2023

Leuchtet der Vollmond „Blue Moon“ vielleicht doch blau?

Der „Blue Moon“ leuchtet wie schon erwähnt eigentlich nicht blau. In seltenen Fällen ist es natürlich möglich, dass der Erdtrabant in seiner vollen Pracht in einer bläulichen Farbe am Himmel zu sehen ist. Stand des Mondes und Staubpartikel in der Atmosphäre können das beeinflussen. Außerhalb der Erdatmosphäre erscheint der Mond dunkel, im Sonnenlicht reflektiert er in einem Grau mit einem braunen Stich. Im Erdschatten kann der Mond bei einer totalen Mondfinsternis blassrot leuchten, steht der Mond hoch am Himmel, wirkt er weißlich.

Der Mond – Ein Himmelskörper, viele Facetten Fotostrecke ansehen

Ist der „Blue Moon“ ein Supermond?

Wenn das Wetter mitspielt, ist der zweite Vollmond in der Nacht vom 30. auf den 31. August 2023 jedoch besonders gut am Himmel zu sehen. Der Erdtrabant ist dann etwa 357.300 Kilometer von uns entfernt und damit ein sogenannter Supermond. Schon der erste Mond im August 2023 war ein Supermond (357.500 Kilometer).

Supermond ein besonderes Spektakel: Vollmond leuchtet in der Nacht vom 30. auf 31. August 2023 besonders hell

Ab einer Entfernung von 360.000 Kilometern handelt es sich um einen Supermond. Der Supermond erscheint nicht nur größer am Himmel, sondern auch bis zu 30 Prozent heller – weil seine Oberfläche größer erscheint und mehr Licht die Erde erreicht, so die Nasa. Wenn der Mond dagegen an seinem entferntesten Punkt ist (406.740 Kilometer), wirke er laut der Nasa bis zu 14 Prozent kleiner.

Nach den Unwettern und Dauerregen im Süden Deutschland bleibt abzuwarten, ob der Blue Moon und Super-Vollmond in der Nacht am 31. August 2023 am Firmament zu bewundern ist. Das Wetter soll sich bessern, heißt es. Sonst heißt es warten bis zum nächsten Vollmond am 29. September 2023. Den nächsten „Blue Moon“ – also zwei Vollmonde in einem Kalendermonat, gibt es erst am 31. Mai 2026. (ml)