Blitzer-Apps: Nutzung für Fahrer verboten – doch es gibt wohl eine Lösung

Ein Blitzer an einer Straße in Hannover. (Symbolbild) © IMAGO/Droese

Blitzer-Apps können Autofahrern viel Geld sparen – die Verwendung ist für Fahrer allerdings verboten. Es gibt jedoch eine Lösung für das Problem.

Flensburg - Geblitzt zu werden, ist für Autofahrer ärgerlich und teuer. Viele nutzen daher Blitzer-Apps, was jedoch verboten ist. Allerdings gibt es eine Rechtslücke. Lassen sich Autofahrer im Radio vor Blitzern warnen, ist das legal. Laut Stiftung Warentest ist es Fahrern eines Autos aber nicht erlaubt, dafür ein Programm auf dem Handy zu nutzen. Eine wenig logische, aber doch klare Rechtslage, lautet die Bewertung der Tester. Fahrern droht bei einem Verstoß ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Das Gesetz bezieht sich den Testern zufolge aber nur auf den Fahrer eines Autos. Der Beifahrer dürfte so eine App also nutzen und während der Fahrt mündlich über Blitzer informieren. Genauso sei es Fahrern erlaubt, vor Fahrtbeginn oder während einer Pause mögliche Radarstellen zu suchen. Übrigens gilt das Verbot von Blitzer-Warnapps auch in den meisten anderen europäischen Ländern – teilweise wird sogar noch strenger durchgegriffen.

Blitzer-App: Hohe Strafen in Urlaubsländern möglich

Der ADAC hat dazu eine Übersicht erstellt. Eine einheitliche Regelung gibt es in Europa jedoch nicht. Die Konferenz der Europäischen Verkehrsminister (CEMT) hat lediglich eine Empfehlung verabschiedet, wonach die Verwendung solcher Geräte untersagt werden soll, wie der ADAC auf seiner Webseite aufklärt. Zu den Ländern, in denen die Nutzung von Radarwarngeräten verboten ist, zählen unter anderem Frankreich, Italien und Österreich. In Italien ist mit einer Geldstrafe ab 800 Euro zu rechnen.

Selbst Google bietet in seiner Navi-App in einigen Ländern eine Blitzer-Warnfunktion an. Kommt diese Funktion auch in Deutschland auf den Markt, dürften Autofahrer die App während der Fahrt nicht mehr nutzen. (dpa)