Tempo-30-Zone: Radfahrer rauscht mit 62 km/h in Blitzer

Von: Martina Lippl

Tempo-30-Zone: Radfahrer rauscht mit 62 km/h in Radarfalle. © Polizei Mettmann

Mit Tempo 62 ist ein Radfahrer von der Polizei geblitzt worden. An dem Kontrollpunkt sind nur 30 km/h erlaubt.

Mettmann – Sachen gibt‘s, die selbst erfahrene Polizisten schon etwas aus der Fassung bringen. Gegen 10.20 Uhr löste das Messgerät ESO 8.0 aus. Ein Radfahrer raste an einer Geschwindigkeitskontrollstelle in Mettmann (NRW) vorbei. Und zwar ganz schön flott! Das Gerät zeigt eine Geschwindigkeit von 62 km/h an. An der Stelle ist allerdings nur Tempo 30 erlaubt.

Radfahrer rauscht mit 62 km/h in Blitzer

„Ob es sich bei dem Fahrradfahrer um einen verirrten Teilnehmer der Tour de France, oder ob es sich schlicht um einen übermotivierten Freizeitsportler handelte“, konnte die Polizei nach eigenen Angaben jedoch nicht herausfinden. Denn der Rennradfahrer fuhr einfach davon – ohne Polizeikontrolle. Ob dem Rennradfahrer Konsequenzen drohen, ist zunächst fraglich.

Eine „nachfolgende Ahndung dieser Geschwindigkeitsüberschreitung“ gestaltet sich laut Polizei wegen der fehlenden Kennzeichnungspflicht für Radfahrer schwierig. Im Zuge des Vorfalls weist die Polizei jedoch ausdrücklich daraufhin, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen auch für Radfahrerinnen und Radfahrer gelten. Temposünderinnen und Temposünder auf dem Zweirad müssten mit den gleichen Bußgeldern und Strafen rechnen, wie andere Verkehrsteilnehmer. In der 30er-Zone kann das ganz schön teuer werden. Wer mit 60 km/h in der Tempo-30-Zone innerorts geblitzt wird, drohen 115 Euro Strafe und ein Punkt in Flensburg.

In der Schweiz sorgte ein 23-Jähriger mit seinem E-Scooter Aufsehen. Der junge Mann wurde auf seinem „Elektrotrottinett aufgrund seiner Beleuchtung“ kontrolliert. Dann stellte sich heraus, dass sein E-Roller 120 km/h fahren konnte. (ml)