Ein neuer Bluttest soll Krebs schon im Frühstadium aufspüren können – wie das geht

Von: Carolin Gehrmann

Zum frühen Aufspüren von Krebs setzt man in der Wissenschaft auch auf neuartige Bluttests, die eine breite Zahl von Krebsarten erkennen sollen. In der Forschung gibt es nun erste Ergebnisse. Wie die Bluttests zur Krebsfrüherkennung funktionieren und was sie können.

Bremen – Das möglichst frühe Auffinden eines Tumors ist der Schlüssel zur möglichen Heilung einer Krebserkrankung. Das wird von der Fachwelt immer wieder gepredigt. Eine gründliche Vorsorge ist daher im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtig. Doch nicht immer wird Krebs auch rechtzeitig erkannt. Das Schwierige: Oft macht zum Beispiel Darmkrebs zu Beginn keine oder unspezifische Beschwerden, sondern erst in einem späteren Stadium, wenn eine Therapie schon schwieriger ist, wie kreiszeitung.de berichtet.

Hoffnung in der Krebs-Früherkennung durch Bluttest

Oder es sind gar keine routinemäßigen Vorsorgeangebote für die jeweilige Krebsart vorgesehen. Betroffene suchen dann erst bei den ersten deutlicheren Symptomen, die auf Krebs hindeuten könnten, eine Arztpraxis auf. Dadurch verlieren sie wertvolle Zeit. Das weitere Prozedere, um herauszufinden, um welche Art von Krebs es sich handelt, ist darüber hinaus oft unangenehm. Denn nur eine Gewebeentnahme kann letztlich Aufschluss geben, ob es sich wirklich um Krebs handelt.

Bei der routinemäßigen Krebs-Vorsorge werden viele Erkrankungen nicht erkannt

Gesetzliche Krebs-Früherkennungsprogramme gebe es laut Susanne Weg-Remers, der Leiterin des Krebsinformationsdiensts des Deutschen Krebsforschungszentrums, für fünf häufige Krebsarten: Prostata-, Gebärmutterhals-, Brust-, Haut- und Darmkrebs. Diese Arten entsprächen einem Anteil von ca. 45 Prozent der Krebs-Neuerkrankungen. „Aber 55 Prozent der Krebs-Neuerkrankungen erfasst die gesetzliche Früherkennung nicht, ebenso rund 73 Prozent der tödlichen Krebs-Erkrankungen“, erklärte Weg-Remers im Januar auf einer Veranstaltung ihres Instituts anlässlich des Weltkrebstages.

Ein neuer Bluttest erkennt Tumor-DNA und soll laut Hersteller mehr als 50 Krebsarten feststellen können

Nach Methoden, bei der man dennoch auf möglichst schonende Weise Gewissheit haben kann, ob eine Krebserkrankung vorliegt oder nicht, wird weltweit gesucht. Eine große Rolle kommt dabei Bluttests zu, die auf verschiedene Weise Tumore im Körper aufspüren wollen.

Eine neue große Hoffnung kommt in Form des sogenannten Galleri-Tests daher. Ein Bluttest, der dem Hersteller zufolge in der Lage sein soll, mehr als 50 verschiedene Krebsarten anhand ihrer DNA zu erkennen. Darüber hinaus soll er – und das ist das tatsächlich Spannende – die Lage von Tumoren bestimmen können. Genauer gesagt: Gesunde DNA unterscheidet sich von Tumor-DNA. Der Test spürt sie auf und kann außerdem ihren Ursprung im Körper der erkrankten Person lokalisieren, also sagen, ob es sich zum Beispiel um Lungenkrebs, Brustkrebs oder Prostatakrebs handelt.

Krebs-Bluttest zeigt in erster Studie Wirkung – bei einem Drittel war es wirklich Krebs

Forschende haben den neuen Bluttest im Herbst erstmalig vorgestellt. Zuvor war er in einer ersten Studie an etwa 6000 Menschen im Alter von über 50 Jahren erprobt worden. Hierbei war aber nur auf elf Krebsarten getestet worden, wie Weg-Remers gegenüber kreiszeitung.de von IPPEN.MEDIA betont. Ob sich der Test der Firma Grail also tatsächlich für die angegebenen mehr als 50 Krebsarten eignet, müsse erst noch weiter untersucht werden.

Eine zweite, größer angelegte Untersuchung an 140.000 Testpersonen läuft derzeit bereits in Großbritannien. In der ersten Testrunde war rund ein Prozent der Bluttests positiv ausgefallen. Bei den Personen wurde also Tumor-DNA im Blut erkannt. Bei keinem der Probanden war eine vorherige Krebserkrankung bekannt. In späteren Tests bestätigte sich, dass bei einem Drittel der positiv getesteten Personen tatsächlich eine Krebserkrankung vorlag. Es wurden Tumore aus insgesamt 15 Organen und anderen Geweben im Körper gefunden.

Bis der Bluttest für Krebs breite Anwendung findet, wird es noch lange dauern

Laut Deborah Schrag, einer der Autorinnen der ersten Studie, sei der Ansatz vielversprechend. Vor allem Krebsarten, die normalerweise erst sehr spät entdeckt werden, wie Bauchspeicheldrüsen-, Dünndarm- und Magenkrebs, könnten solche Tests hilfreich sein. Die Treffsicherheit sei nach Ansicht der Expertin gut. Tatsächlich zeigte sich, dass bei knapp hundert positiven Tests mit Krebssignal in 35 Fällen die Krebsdiagnose bestätigt wurde, schreibt die Tagesschau. Die Trefferrate lag also bei nahezu 40 Prozent, in der Mehrheit handelte es sich um Krebsarten, für die es kein routinemäßiges Vorsorgeangebot gibt. Bis klar sei, ob der Test für den breiten Einsatz geeignet ist, werde es demnach aber noch Jahre dauern. Das ist auch die Ansicht von Experten.

Ein anderer Bluttest erkennt Tumore und Metastasen anhand der Stoffwechselprodukte von Krebszellen

Eine weitere Methode aus Großbritannien verfolgt einen anderen Ansatz. Ein Bluttest, der an der Universität Oxford entwickelt wurde, soll das Vorhandensein von Tumoren erkennen sowie identifizieren, ob sich bereits Metastasen gebildet haben. Ein Forscherteam um Dr. James Larkin analysierte für ihre Studie Blutproben von insgesamt 300 Patienten, die über unspezifische Beschwerden wie Müdigkeit oder Gewichtsverlust klagten, die auch bei einer Krebserkrankung auftreten können. Das Ergebnis: Bei 19 von 20 Krebspatienten konnten Tumore unterschiedlicher Art korrekt erkannt werden. Auch beim Aufspüren von Metastasen zeigte der Test demnach eine Genauigkeit von 94 Prozent.

Bei unklaren Beschwerden für eine Krebserkrankung kann ein Test Gewissheit geben

Das schafft er mithilfe der sogenannten NMR-Metabolomik. Hierbei werden mit einem Magnetfeld sowie Radiowellen dabei bestimmte Biomarker im Blut, die sogenannten Metaboliten, ausfindig gemacht. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Stoffwechselprozesse hinterlassen Krebszellen jeweils andere Fingerabdrücke im Blut, die als Marker dienen, um eine Krebserkrankung zu erkennen, bei denen aufgrund des unklaren Beschwerdebildes die Gefahr besteht, sie zu übersehen.

Genauso könnte er sich aber auch dazu eignen, um Krebs auszuschließen. Vor allem für Patienten mit unspezifischen Beschwerden, die sich Sorgen machen, dass es sich dabei um Anzeichen für Krebs handelt, könnte durch den Test schnell Gewissheit gegeben werden.

Krebs-Bluttest mit relativ hoher Fehlerquote – das rechtfertigt nicht unbedingt die Folgekosten

Die Fehlerquote beziehungsweise die Zahl der Fälle, bei denen es sich um Fehlalarm handelt, sind aber zum Beispiel beim Galleri-Test mit einem Drittel relativ hoch. Das könnte in Gesundheitssystemen zu Problemen und hohen Kosten führen, da ein positiver Test in der Regel weitere, aufwändigere Untersuchungen nach sich zieht, von denen man erst im Nachhinein weiß, ob sie überhaupt notwendig waren, wie die Tagesschau betont.

Nach positiven Bluttest kann ein beunruhigendes Gefühl bleiben, selbst, wenn kein Krebs festgestellt wurde

Hinzu komme außerdem die enorme psychische Belastung für die Betroffenen durch ein falsch-positives Testergebnis. Möglicherweise könne nach einem positiven Bluttest ein beunruhigendes Gefühl zurückbleiben, auch, wenn die Folgeuntersuchungen keine Krebsdiagnose ergeben haben, erklärt Weg-Remers. Bis zur breiten Anwendung solcher Tests ist auch ihrer Ansicht nach noch viel Zeit und Forschung nötig. Interessant sei auch, für wie viele Krebsarten der Test dann auch wirklich geeignet sein wird, möglicherweise lasse sich später nur ein Teil der angegebenen Arten dadurch ermitteln, erklärt sie gegenüber dieser Redaktion. Ein wichtiges Kriterium sei ihrer Ansicht nach auch, dass die Vorteile des Tests die Nachteile überwiegen müssten.