Bombendrohung auf ICE: 130 Reisende in Hamburg evakuiert

Von: Elias Bartl

Schwer bewaffnete Polizisten waren im Einsatz. © Elias Bartl

Ein anonymer Anrufer hatte am Mittag, mit einem Bombenanschlag auf einen ICE in Hamburg gedroht. Die Bundespolizei stoppte den ICE und evakuierte rund 130 Reisende am Bahnhof Hasselbrook.

Hamburg – Am Montagnachmittag kam es zu einem Großeinsatz der Polizei an einem Bahnhofsgelände in Hamburg. Grund war eine Anschlagsdrohung auf einen ICE, der von Lübeck nach Hannover unterwegs war. Der Zug wurde im Bahnhof Hasselbrook im Stadtteil Hamm gestoppt. Rund 130 Fahrgäste mussten den Zug unverzüglich verlassen und sich in einer Sammelstelle am Bahnhof einfinden.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und riegelte den Bereich rund um den Bahnhof ab. © Blaulicht-News

Aktuell suchen Spürhunde den Zug nach Sprengstoff ab und schwer bewaffnete Polizisten sind im ICE unterwegs. Die Situation ist weiterhin unklar und es ist noch nicht bekannt, ob es sich tatsächlich um eine ernsthafte Bedrohung handelt oder ob es sich um einen Fehlalarm handelt.