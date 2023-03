Deutsche Bahn veröffentlicht neues ICE-Design – Fahrgäste sind geteilter Meinung

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Die ICE-Züge der Deutschen Bahn bekommen bereits in diesem Jahr ein neues Innendesign. Doch die Meinungen der Fahrgäste gehen dazu auseinander.

Kassel – Der ICE bekommt nach 30 Jahren von der Deutschen Bahn einen neuen Look verpasst. Die Bahn verspricht seinen Fahrgästen neue Farben, Materialien und Zusatzfunktionen. Somit erwartet die Kunden in diesem Jahr nicht nur ein neuer ICE, sondern auch noch ein neues Interieur. Bereits im Sommer sollen erste Wägen des ICE L im neuen Design präsentiert werden. Den neuen Innenraum stellte die Bahn bereits im Mai vor. Vor ein paar Tagen postete die Bahn den neuen Look auf Facebook. Die Kommentare der User gingen auseinander.

Deutsche Bahn veröffentlicht ICE-Design: Neue Farben, Materialien und Zusatzfunktionen

Unter dem Motto „Zuhause unterwegs“ hat die Deutsche Bahn ein neues Design für die Innenräume ihrer Züge entwickelt. Fahrgäste der ersten Klasse erwartet eine neue Farbe der Sitze. Zukünftig werden die Sitzbezüge grau sein. Die blauen Sitze der zweiten Klasse ändern sich nur leicht, sie sollen nach Angaben der Bahn matter werden. Das Bordrestaurant soll in dem dunklen Rotton „Burgundy“ erscheinen.

Im Bord-Restaurant der Deutschen Bahn finden die Fahrgäste bald viel Holz und den Rotton „burgundy“ vor. © Emmanuele Contini/IMAGO

In beiden Klassen handelt es sich um Sitzbezüge ohne Flor mit 85 Prozent Wollanteil. Die Sitze sollen alle mit einem DB-Label versehen werden. Weniger Echtleder und mehr Holz an den Wänden, Tischen sowie an den Rückseiten der Sitze erwartet die DB-Kunden in Zukunft. Neben den bekannten ausklappbaren Tischen an jedem Platz wird es im neuen Interieur eine Tablet-Halterung geben.

Eine Fahrt mit dem ICE kann schon mal mehrere Stunden dauern. Umso wichtiger sei es, dass die Sitze auch bequem sind. Hierfür hat die Bahn laut eigenen Angaben gemeinsam mit Industriepartnern, renommierten Ergonomie-Experten und Designagenturen zusammengearbeitet. Das Ergebnis: eine neuartige Sitzkinematik. Die Rückenlehne sowie der neue Kopfbereich sollen sich in der Ruheposition nach hinten bewegen lassen. Dabei sind die Doppelsitze in der zweiten Klasse einer Bank nachempfunden und aneinandergefügt, dennoch lassen sich die Sitze individuell verstellen.

Bahnkunden geteilter Meinung über neues Bahn-Design: „Sitze sehen unbequem aus“

Gäste der ersten Klasse erwarten natürlich mehr konform. Hier wirbt die Bahn mit breiteren Sitz-, Rücken- und Kopfpolstern. Premiere wird das neue Design bereits im Sommer feiern, wenn erste Wägen des ICE L mit dem neuen Interieur präsentiert werden. Im Dezember erwartet die Kunden dann der erste Zug im neuen Design. Die Bahn kündigte an, den 17. ICE 3neo in diesem Design den Fahrgästen anzubieten.

Die Deutsche Bahn bekommt einen neuen Look. So werden die neuen Sitze aussehen. © Emmanuele Contini/IMAGO

Auf Facebook gehen die Meinungen dazu auseinander. „Die Sitze sehen irgendwie unbequem aus“, schrieb ein User unter einem Post der Deutschen Bahn. Diese hatten am 16. März die Ankündigung des neuen Designs mit einem Foto der Sitze aus der ersten Klasse geteilt. „Dann wird die Fahrzeit wenigstens angenehmer, wenn es mal wieder länger dauert“, so ein weiterer User. „Sieht klasse aus und ich freue mich, es zu erleben“, kommentierte ein Nutzer. Viele fragten sich auch, warum nicht lieber in die Pünktlichkeit der Züge investiert wird. Ob nun bequeme oder unbequeme Sitze – das werden die Kunden frühstens im Sommer erfahren. (vk)