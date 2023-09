130 Meter lange Oderbrücke wird über den Fluss geschoben

Das Logo der Deutschen Bahn (DB). © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Das derzeit größte Brückenprojekt der Deutschen Bahn in Brandenburg steht kurz vor dem Abschluss. An diesem Montag (11.00 Uhr) soll eine neue 130 Meter lange Stahlkonstruktion in Küstrin-Kietz (Märkisch-Oderland) auf Pontons über die Oder geschoben werden.

Berlin/Küstrin - Einst verband die Eisenbahnüberführung Berlin mit Königsberg (heute: Kaliningrad/Russland) als Teil der sogenannten Ostbahn. Im Ersten Weltkrieg wurde die 1867 gebaute Brücke stark beschädigt, 1920 aus Teilen anderer zerstörter Brücken wiederhergerichtet. Auch im Zweiten Weltkrieg war das Bauwerk stark umkämpft. Die Bauarbeiten für die neue zweigleisige Brücke hatten 2021 begonnen. Bei Küstrin-Kietz quert sie auch den Hauptstrom des Flusses.

Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) und der DB-Konzernbevollmächtigte Alexander Kaczmarek werden zum Start des spektakulären Vorhabens an der deutsch-polnischen Grenze dabei sein. Für das Einschieben sind insgesamt zwei Tage vorgesehen. In der Planung wurde eine mögliche nachträgliche Elektrifizierung berücksichtigt. Züge können das Bauwerk künftig mit Geschwindigkeiten bis zu 120 Kilometern pro Stunde statt bisher 30 km/h passieren.

Für Instandhaltung und Neubau der grenzübergreifenden Oderbrücken bei Frankfurt, Küstrin und Neurüdnitz ist die Bundesrepublik Deutschland verantwortlich. Dies ist in einem deutsch-polnischen Staatsvertrag von 2008 geregelt. dpa