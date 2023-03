17-Jähriger mit Messer schwer verletzt: Täter auf der Flucht

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nach dem gewaltsamen Übergriff mit einem Messer auf einen 17-Jährigen in Potsdam-Babelsberg ist der Täter noch nicht gefasst. Die Ermittlungen dazu liefen weiter, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 17-Jährige war am Freitag von einem Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt worden und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Potsdam - Erste Suchmaßnahmen nach dem unbekannten Täter blieben zunächst ohne Erfolg. dpa