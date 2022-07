2460 neue Corona-Fälle in Brandenburg: Inzidenz über 500

Flüssigkeit wird auf einen Antigen-Schnelltest gegeben. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Das brandenburgische Gesundheitsministerium hat die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 508,3 angegeben. Am Vortag lag der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche bei 509, 3. Die Zahl der Covid-19-Fälle habe sich binnen eines Tages um 2460 erhöht, teilte das Ministerium mit. Seit Beginn der Pandemie wurden 877 357 Infektionen verzeichnet.

Potsdam - Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Krankenhäuser behandelten am Donnerstag 545 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung, 38 davon auf Intensivstationen. Zum Vergleich: Am Dienstag lag die Zahl bei 548 Menschen, die mit Covid-19 behandelt werden, davon 43 auf Intensivstationen. Das waren etwa drei Mal so viele wie Ende Mai.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz lag wie an den zwei vorangegangenen Tagen im lila Bereich - also im Bereich des höchsten Schwellenwerts von über 9. Innerhalb einer Woche wurden demnach pro 100.000 Einwohner rechnerisch 10 Covid-Patienten in Kliniken aufgenommen. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 7,19. Konkrete Auswirkungen auf die Corona-Maßnahmen hat das Erreichen des Schwellenwerts nicht. dpa