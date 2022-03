250 Teilnehmer bei Wettbewerb „Jugend musiziert“

Klavier, Querflöte, Geige oder Gesang: Über 250 junge Musikerinnen und Musiker zeigen in diesem Jahr beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ ihr Können. Die Leistungsschau findet am 25. und 26. März in Frankfurt (Oder) statt. Die Musizierenden sind zwischen 10 und 21 Jahre alt und haben sich nach Angaben des Verbands der Musik- und Kunstschulen Brandenburg e.

Potsdam/Frankfurt - V. in drei Regionalwettbewerben für den Landeswettbewerb qualifiziert. Ziel aller Teilnehmenden ist demnach die Weiterqualifizierung für den Bundeswettbewerb im Juni, wie der Verband am Montag weiter mitteilte. Schirmherr des Musikwettbewerbs ist Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Mehr als 170 Vorspiele finden an beiden Wettbewerbstagen statt, darunter in der öffentlichen Musikschule Frankfurt (Oder), dem Kleist Forum und der Konzerthalle „Carl Philipp Emanuel Bach“. Vorgespielt wird unter anderem auch auf Cembalo, Klarinette, Harfe, Akkordeon und Cello. Alle Beiträge seien öffentlich und ohne Eintritt zu besuchen, wie Stadt und Verband weiter mitteilten. Im vergangenen Jahr wurde die Leistungsschau wegen der Corona-Pandemie an verschiedenen Orten im Land ausgetragen. Teilnehmerzahlen wurden dafür begrenzt, die Wettbewerbe wurden ohne Publikum durchgeführt.

Neben der Freude auf den Talentewettbewerb stehe die Sorge über einen deutlichen Rückgang der Teilnehmerzahl in diesem Jahr, sagte Gabriel Zinke, Landesvorsitzender von „Jugend musiziert“. Das sei nur zum Teil auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Vielmehr lege die Pandemie strukturelle Defizite schonungslos offen, so Zinke. Dazu gehörten der Lehrkräftemangel an den Musikschulen und stagnierende Förderbudgets. dpa