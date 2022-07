35 Landärzte-Stipendien für Wintersemester ausgeschrieben

Ein Stethoskop hängt um den Hals eines Arztes. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Das Stipendien-Programm des Landes Brandenburg für künftige Landärzte wird fortgesetzt: Ab sofort seien Bewerbungen von Studierenden aus ganz Deutschland und der EU für 35 Stipendien ab dem Wintersemester möglich, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) auf ihrer Webseite mit. Brandenburger haben aber besonders gute Chancen: „Landeskindern gegenüber fühlen wir uns besonders verpflichtet!“

Potsdam - , heißt es in der Ausschreibung. Die Antragsfrist läuft bis zum 15. August.

Pro Semester stehen in diesem Jahr 35 Stipendien bereit. Angehende Mediziner können danach 1000 Euro monatlich für die Regelstudienzeit erhalten, also maximal für 75 Monate. Im Gegenzug gilt die Verpflichtung, nach dem Studium mindestens fünf Jahre als Arzt in einer ländlichen Region Brandenburgs zu arbeiten.

In Brandenburg erhalten nach Angaben der Kassenärztliche Vereinigung bereits 168 Medizinstudenten ein Stipendium, mit dem angehende Landärztinnen und - ärzte gefördert werden. Das Programm wurde im Juli 2019 aufgelegt und für Studierende in der gesamten EU ausgeschrieben.

Der Generationenwechsel bei Haus- und Fachärzten sei auch in Brandenburg eine Herausforderung, sagte der SPD-Landtagabgeordnete Erich Stohn am Donnerstag laut Mitteilung. „Die Fortführung des bislang erfolgreichen Programms ist daher ein positives Signal an den ländlichen Raum.“ dpa